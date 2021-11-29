Генерал Вели Аскеров умер в нахчыванской тюрьме?

Попытки haqqin.az уточнить эту информацию не увенчались успехом. Начальник пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов не подтвердил и не опроверг эту новость, заявив, что «у них нет информации по этому поводу».

Сегодня ряд азербайджанских СМИ облетела новость о том, что в заключении скончался бывший шеф МНБ Нахчывана генерал Вели Аскеров.

Звериная жестокость ставленника лидера ОПГ генерала Эльдара Махмудова - Вели Аскерова шокировала общественность страны: генерал лично принимал участие в пытках как общественных деятелей, так и простых граждан. А несколько лет назад СМИ рассказали об истории одного из жителей поселка Гывраг, которого задержали по приказу Вели Аскерова.

Мужчину пытались оклеветать и долго пытали, чтобы он дал показания против себя. Но мужчина героически выдержал пытки, и тогда генерал приказал привезти к нему жену и дочь задержанного, и их раздели догола у него на глазах.

Однако не пытки и жестокость стали причиной падения шефа нахчыванского МНБ. Ранее СМИ писали, что Вели Аскеров по поручению бывшего шефа МНБ Э.Махмудова прослушивал телефоны председателя Верховного совета Нахчывана Васифа Талыбова и членов его семьи, собирал на них компрометирующие материалы и отсылал их своему шефу в Баку.

Вели Аскеров был арестован 7 апреля 2016 года и ему предъявлены обвинения по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), статье 309.2 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшее тяжкие последствия), а также по статье 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенное с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации).