Зась: Обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется

29 ноября 2021 года Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась принял участие в совместном заседании Совета и четырнадцатом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает сайт организации.

Обращаясь к присутствующим, Генеральный секретарь ОДКБ особо отметил, что парламентское измерение с каждым годом становится всё более важным фактором поступательного развития Организации Договора о коллективной безопасности.