Зась: Обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется
29 ноября 2021 года Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась принял участие в совместном заседании Совета и четырнадцатом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает сайт организации.
Обращаясь к присутствующим, Генеральный секретарь ОДКБ особо отметил, что парламентское измерение с каждым годом становится всё более важным фактором поступательного развития Организации Договора о коллективной безопасности.
В своем выступлении Станислав Зась рассказал об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, о мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и проинформировал участников о военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ, отметив устойчивую тенденцию к ее обострению.
Более подробно Станислав Зась коснулся таких важных вопросов, как наращивание группировки и военной инфраструктуры США и НАТО в Восточно-Европейском регионе и увеличение интенсивности учений у западных границ ОДКБ, напряженность на юго-востоке Украины.