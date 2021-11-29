Мирзоев мечтал о миллионах, но выбрал опасный способ

Необходимо было приобрести оружие или предметы, похожие на оружие. Мирзоев решил сколотить преступную группу. В преступный замысел он вовлёк своих знакомых Михаила и Германа, также промышлявших частным извозом. Они должны были похитить мальчика. Сам Мирзоев руководил и после получения выкупа хотел распределить деньги между членами группы.

Общаясь со Светланой, таксист узнал, что она состоит в браке с богатым иностранцем. Так у Мирзоева созрел план похитить несовершеннолетнего Кирилла, чтобы получить за него выкуп в 15 миллионов рублей.

В Астрахани сотрудники полиции задержали незадачливого уроженца Азербайджана, который попытался сколотить банду с целью похищения ребенка. Мирзоев занимался частным извозом. Весной 2015 года он познакомился с местной жительницей Светланой. Уже с лета она на постоянной основе стала пользоваться его услугами водителя для поездок с маленьким сыном Кириллом.

Но его выбор был не лучшим. Герман оказался совестливым человеком – он рассказал своей девушке о преступных планах, и та потребовала отказаться от участия в похищении ребёнка. Мужчина решился на большее: он узнал адрес Светланы, пришёл к ней и раскрыл коварный план Мирзоева. После разговора Герман отправился на машине на заработки, но внезапно обнаружил, что у него нет денег на бензин. Молодой человек не придумал ничего лучшего, как вернуться к Светлане и попросить денег взаймы. Но та уже успела позвонить в полицию и поведала о предстоящем похищении её ребёнка.

Оперативники не замедлили явиться по адресу проживания несчастной матери. Почти одновременно с ними к Светлане явился с просьбой денег запутавшийся Герман. Его сейчас же повязали и отвезли в полицейское отделение. Здесь Германа склонили к сотрудничеству, после чего он должен был докладывать правоохранителям обо всех действиях Мирзоева и его преступной группы, куда сам и входил.

Неожиданно из преступной группы вышел Михаил, который, видимо, понял всю опасность и безнравственность участия в похищении ребёнка. Покинул ОПГ и Герман, чьё положение было двойственным и весьма нервозным. Парень не выдержал такой психической нагрузки и повесился.

Теперь Мирзоеву надо было снова сформировать шайку для осуществления похищения мальчика. Таксист нашел некоего Акмерова и Владимира, но последний вскоре также решил не участвовать в преступлении. После этого Мирзоев и Акмеров решили совершить киднеппинг вдвоём. Они нашли место, куда можно было спрятать мальчика после похищения – номер в гостинице. Преступники также напечатали текст об условиях возврата похищенного ребёнка. Дело осталось за малым: похитить маленького Кирилла.

Подельники стали систематически дежурить в ста метрах от дома, где проживала семья Кирилла. Весной 2016 года они засекли выходивших на улицу Светлану и её сына. Участники криминального дуэта натянули на головы балаклавы, схватили пистолеты и бросились похищать ребёнка.

У них ничего не вышло – из подъехавших машин выскочили оперативники и задержали преступников.

Астраханский областной суд приговорил Мирзоева к лишению свободы сроком на девять лет отбывания в колонии строгого режима и на год меньше – Акмерову. Преступники обратились с апелляцией в Верховный суд России, но приговор местной Фемиды оставили без изменения.