Смбат Григорян: Азербайджанские таможенные посты парализуют экономику Армении

Эксперт считает, что в последнее время в Армении уже возникли серьезные проблемы с импортом жизненно важных для страны товаров.

Установление Азербайджаном таможенных пунктов на дороге Горис – Кафан неминуемо приведет к серьёзным проблемам импорт а в Армению нефтепродуктов. Об этом в интервью армянским СМИ заявил экономический эксперт Смбат Григорян.

Смбат Григорян напомнил, что Азербайджан разместил пункты на отдельных участках межгосударственной дороги Горис – Кафан, связывающей Армению с Ираном и требует с водителей иранских грузовых автомобилей плату за проезд. Это, по мнению Григоряна, уже привело к подорожанию иранского бензина и дизтоплива.

По официальным данным на долю Ирана приходится около 24% общего объема импортированных в Армению нефтепродуктов. На долю России - 71%. Эксперт также полагает, что с ухудшением природных условий движение транспорта по вышеуказанной трассе и вовсе может быть парализовано. Таким образом, Армения может лишиться почти четверти импортируемых ресурсов нефтепродуктов.

Это, полагает Григорян, способно привести к хаосу в экономике Армении, перебоям в торговле бензином и дизтопливом, а также резкому скачку в их розничных ценах.