Джахангир Гахраманов возрождает легендарного шведского банкрота

Saab давно ушел с рынка, но его наследие все еще живо, а фанаты надеются на возможное возвращение в будущем.

Отметим, что компания несколько раз меняла владельцев, но её финансовое положение лишь ухудшалось, в итоге в декабре 2011 года она была признана банкротом.

Saab GT — двухдверная модель с длинным капотом и четырехместной кабиной. Передняя часть оснащена тонкими светодиодными фарами, которые сливаются с решеткой радиатора и небольшими воздухозаборниками на бампере. Передние крылья расположены немного выше капота, аналогично Saab Aero X Concept 2006 года.