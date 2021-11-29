Джахангир Гахраманов возрождает легендарного шведского банкрота
Азербайджанский дизайнер Джахангир Гахраманов разработал дизайн электромобиля для обанкротившегося шведского концерна Saab.
Saab давно ушел с рынка, но его наследие все еще живо, а фанаты надеются на возможное возвращение в будущем.
Отметим, что компания несколько раз меняла владельцев, но её финансовое положение лишь ухудшалось, в итоге в декабре 2011 года она была признана банкротом.
Saab GT — двухдверная модель с длинным капотом и четырехместной кабиной. Передняя часть оснащена тонкими светодиодными фарами, которые сливаются с решеткой радиатора и небольшими воздухозаборниками на бампере. Передние крылья расположены немного выше капота, аналогично Saab Aero X Concept 2006 года.
Профиль характеризуется колесами большого диаметра и сбалансированными пропорциями. Углубление за передними колесами продолжается над капотом и направляет воздух вокруг кузова для улучшения аэродинамики.
Отметим, что возвращение бренда Saab представляется весьма маловероятным, по крайней мере, в обозримом будущем.