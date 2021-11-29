Уволенный накануне замминистра молодежи и спорта: «Я – раб президента»

Освобожденный сегодня от должности замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов признался журналистам, что это решение было для него неожиданностью.

«Несмотря на это, я до конца жизни останусь рабом нашего президента. Я готов на все ради главы государства. Я 15 лет занимал пост замминистра. Но нет ничего вечного. Всему своему развитию страна обязана президенту. Пусть Аллах хранит нашего президента», – сказал Исмаилов.

Исмаил Исмаилов напомнил, что он также является кандидатом наук и профессором, отметив, что после этого будет заниматься научной деятельностью.