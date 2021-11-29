И экс-глава Гедабека выйдет на свободу?

С таким заявлением сегодня выступил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж, пообещав, что обсудит этот вопрос с правоохранительными и судебными органами.

Отметим, что Салех Рустамов уже несколько недель проводит голодовку в заключении. Активист ПНФА Рустамов приговорен к семи годам заключения. По версии следствия, Рустамов ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА.

«Некоторые партии слишком политизировали вопрос Салеха Рустамова. Из-за того, что его деятельность не представляет особой опасности обществу и не направлена против государства, я подниму этот вопрос с правоохранительными и судебными органами. Гуманистический подход может быть применен и в его отношении», – сказал Захид Орудж.