Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом мира

Также были вручены женский «Золотой мяч», приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку года, приз имени Льва Яшина лучшему вратарю и приз лучшему нападающему.

«Золотой мяч» в 7-й раз достался Лионелю Месси. В 2021 году Месси выиграл с «Барселоной» Кубок Испании и завершил сезон-2020/21 лучшим бомбардиром Ла Лиги с 30 голами, а со сборной Аргентины впервые победил на Кубке Америки.

Второе место по числу «Золотых мячей» принадлежит Криштиану Роналду, у него 5 наград. Роналду на этот раз занял лишь 6-е место и впервые с 2010 года не попал в тройку лучших. Португалец отказался приезжать на церемонию.

Лучшим молодым футболистом был признан испанский полузащитник «Барселоны» Педри. Приз Раймона Копа вручался в третий раз в истории. В 2018 году первую награду для футболистов до 21 года получил Килиан Мбаппе, в 2019-м приз достался Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Лучшим форвардом стал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. 33-летний футболист забил наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. В 2021 году Левандовски забил 64 мяча. У Криштиану Роналду – 42, у Лионеля Месси – 41.

Лучшей футболисткой избрана испанка Алексия Путельяс, также представляющая «Барселону».

Лучший вратарь – чемпион Европы итальянец Джанлуиджи Доннарумма, выступающий сейчас за французский «ПСЖ». Второе место занял Эдуар Менди («Челси»), третье – Ян Облак («Атлетико»).