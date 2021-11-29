Индия начала создавать свою «интернет-армию»
Министерство внутренних дел Индии объявило о наборе волонтеров, которые будут искать в интернете запрещенный в государстве контент. Об этом сообщает Al Jazeera.
Как сообщает издание, киберволонтеры должны будут сохранять конфиденциальность и находить и отчитываться государству о найденной в интернете детской порнографии, а также контенте, призывающему к нарушению территориальной целостности Индии и массовым беспорядкам или дестабилизирующим религиозную гармонию в государстве.
Правозащитники и оппозиционные активисты опасаются, что «интернет-армия» – еще один способ подавить политическую свободу и протестные настроения в государстве.
«Цель состоит в том, чтобы заставить замолчать людей с помощью запугивания, а также создать ложный нарратив о массовой поддержке взглядов правительства. Нет четкого определения того, какая незаконная деятельность может привести к неприятностям. Точно так же нет определения того, что является антинациональным, а что нет. Но, судя по правоприменению, кажется, что любая критика правящей партии – антинациональна», – сказал Мирза Саиб Бег, юрист и правозащитник, которого троллили и преследовали за его критику правительства.