Индия начала создавать свою «интернет-армию»

Министерство внутренних дел Индии объявило о наборе волонтеров, которые будут искать в интернете запрещенный в государстве контент. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как сообщает издание, киберволонтеры должны будут сохранять конфиденциальность и находить и отчитываться государству о найденной в интернете детской порнографии, а также контенте, призывающему к нарушению территориальной целостности Индии и массовым беспорядкам или дестабилизирующим религиозную гармонию в государстве.

Правозащитники и оппозиционные активисты опасаются, что «интернет-армия» – еще один способ подавить политическую свободу и протестные настроения в государстве.