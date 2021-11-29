В Москве назвали слова генсека НАТО о России «хамством»

По словам Рогозина, когда он в 2008-2011 годах возглавлял поспредство России при НАТО, никому «не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес».

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о России «хамством». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сейчас же, по мнению Рогозина, члены НАТО «хамят постоянно», а также «приучают других» к агрессивным заявлением в адрес России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение Россией силы против Украины «будет иметь последствия и цену». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе. Он добавил, что призывает Россию в ситуации с Украиной «снизить напряженность и действовать прозрачно».