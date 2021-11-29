Очередная крупная афера от российских генералов на 192 млн
Главная военная прокуратура направила в Военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии, которых подозревают в хищении бюджетных средств, передает «Коммерсантъ».
Как пишет издание, все семеро силовиков стали фигурантами проверки работы информационной системы «Недвижимость», которая должна была объединить все данные о недвижимости ведомства. Однако система, на которую потратили 192 млн рублей, так и не заработала и осталась существовать только на бумаге.
Кроме того, отмечает «Коммерсантъ», в 2017 году ряд высокопоставленных сотрудников Росгвардии подписали фиктивные акты, подтверждающие, что систему «Недвижимость» ввели в строй.
«Росгвардия, как и внутренние войска, – это огромное хозяйство с сотнями, даже тысячами объектов, которые было необходимо, как и во всех других ведомствах – и гражданских, и военизированных, систематизировать и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания», – пояснил источник «Ъ».
В возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, заподозрили бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова, а также главу департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанта Валерия Дугинова.
В особо крупном мошенничестве заподозрили несколько бывших руководителей главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск и Росгвардии. Среди них – генерал-майор, замначальника главного управления связи Росгвардии Андрей Козлов, а также трое офицеров в звании полковника (их имена не приводятся).