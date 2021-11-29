Главная военная прокуратура направила в Военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии, которых подозревают в хищении бюджетных средств, передает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, все семеро силовиков стали фигурантами проверки работы информационной системы «Недвижимость», которая должна была объединить все данные о недвижимости ведомства. Однако система, на которую потратили 192 млн рублей, так и не заработала и осталась существовать только на бумаге.

Кроме того, отмечает «Коммерсантъ», в 2017 году ряд высокопоставленных сотрудников Росгвардии подписали фиктивные акты, подтверждающие, что систему «Недвижимость» ввели в строй.