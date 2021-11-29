Отдел экономики 02:26

В разгорающемся до состояния настоящей войны глобальном энергетическом кризисе не малая вина лежит на самих США, которые сегодня хотят принудить других заполонить рынок энергоресурсами, чтобы сбить их стоимость. Но достаточно вспомнить, как Вашингтон одновременно оставил Европу без сжиженного газа и до сих пор препятствует России поставлять сюда газ. Вернее, разрешает, но только в рамках установленных им правил. И таких примеров немало.

Недавно возникла еще одна подобная ситуация - на границе США с Канадой. Да, в США разворачивается очередной скандал, где в одном котле кипит модная экологическая повестка, прямое нарушение субординации и отношения с главным союзником. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить нефтегазопровод Line 5. Напомним, что летом этого года президент Джо Байден личным распоряжением уже запретил строительство стратегически важного для Канады нефтепровода Keystone XL. А теперь губернатор-демократ решила повторить поступок своего босса, чем поставила под вопрос и судьбу Line 5. Премьер-министр Канады Д. Трюдо призвал Вашингтон немедленно отменить распоряжение, иначе Оттава отправится в суд. И разогревать холодеющие отношения с Канадой аврально бросился весь Белый дом. Дело в том, что Line 5 – канадский трубопровод, маршрут которого в двух местах пролегает по территории США. Топливная магистраль построена в 1953 году и представляет собой две параллельные трубы диаметром по 20 дюймов. По ним осуществляются поставки природного газа (пропана), а также легких сортов сырой нефти, легкой синтетической нефти и жидкого газового концентрата. Line 5 берет начало на западе Канады, где залегают битуминозные пески. На юге труба пересекает границу и заходит в штат Висконсин, затем через пролив Макино она проходит через весь штат Мичиган. А в районе городка Сарния (штат Онтарио) трубы пересекают госграницу с Канадой и дальше уже в виде трубопроводов Line 7 и Line 9 несут свой полезный груз до Монреаля и дальше до Торонто. Фактически перед нами канадская транспортная линия, проходящая транзитом через земли двух американских штатов.

Правда, позже США построили интерконнектор Line 10, по которому часть углеводородов поставлялась дополнительно в американский Буффало. Но Канада ничего против не имела, поскольку удобным маршрутом перебрасывала необходимые ресурсы на свои нефтеперерабатывающие заводы на востоке страны. А заодно сильно выручала соседа, не забывая, конечно, пополнять собственный бюджет. Поскольку отношения между Вашингтоном и Оттавой всегда были максимально близкими, дружескими и союзническими, особых конфликтов до этого здесь не возникало. Почти семьдесят лет нефтегазопровод работал без сбоев и особых нареканий. Единственная значимая авария произошла в 2010 году, когда в один из притоков реки Мичиган в результате разлива попало порядка двадцати тысяч баррелей нефти. Компания-оператор Enbridge погасила издержки, устранила последствия разлива, и инцидент считался исчерпанным. Но вот к власти в Вашингтоне пришла администрация Байдена с агрессивной «зеленой» повесткой, что обернулось для Канады большими неприятностями. Первый удар Оттава получила летом текущего года, когда Байден личным распоряжением запретил строительство стратегически важного для Канады нефтепровода Keystone XL, из-за чего канадская компания TC Energy и штат Альберта, инвестировавший проект, понесли убытки в размере почти 2 млрд долларов. Вашингтон тогда даже не пытался подсластить горькую пилюлю. Оттава не стала тогда обострять эту тему, хотя она и повлияла на отношения между союзниками. А поскольку схема однажды сработала, американские зеленые самостоятельно или по наущению невидимых кукловодов решили повторить успех. Причины назывались избитые – изношенность труб и высокая вероятность экологической катастрофы. Массовые вбросы в американскую прессу канадцы упорно игнорировали и продолжали качать нефть со своего запада на свой же восток. Но в ход пошли более радикальные меры - в октябре в небольшом городке Вассар (Мичиган) на одну из компрессорных станций прорвалась группа активистов в масках, которые повредили оборудование. В результате акта вандализма и вредительства насосная станция была остановлена, что нарушило график поставок топлива. А ведь по Line 5 ежесуточно прокачивается 540 тыс. баррелей нефти, к тому же он покрывает 65% потребности всего штата Мичиган в пропане.