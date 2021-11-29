Азербайджанский капитал перетекает в Турцию

За 10 месяцев 2021 года физические и юридические лица Азербайджана приняли участие в учреждении в Турции 194 компаний. По сравнению с прошлым годом активность по открытию новых компаний в этой стране азербайджанскими предпринимателями выросла на 67%.

Как сообщает «Туран» со ссылкой на Объединение палат и бирж Турции (государственный орган регистрации коммерческих лиц), в капитал этих компаний на стадии учреждения вложено 69,5 млн турецких лир, 81,4% которых поступило из Азербайджана. В годовом разрезе инвестиции из Азербайджана во вновь созданные компании выросли в 2,4 раза.

Азербайджанскими предпринимателями учреждены в основном компании работающие в сферах торговли – 83, транспорта – 22, обрабатывающей промышленности – 16, отельного и ресторанного бизнеса – 10, строительства – 9, информации и ИКТ – 7 и т.д. На долю города Стамбул приходится 88% созданных в этом году компаний с участием азербайджанского капитала.