Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:49

Один из армянских телеграмм-каналов на свойственном деградирующим армянским СМИ скверном русском языке разразился гневной филиппикой в адрес завершившегося в Ашхабаде 15-го саммита Организации экономического сотрудничества. Прескверный канал, прикрывшийся адресом резиденции декоративного президента Армении, позволил себе низкопробный комментарий в вульгарно-издевательском тоне об ОЭС. Причем не вдаваясь в суть и историю вопроса. Ведь ОЭС – вовсе не детище новых независимых государств, а межгосударственная экономическая организация, основанная задолго до распада СССР тремя ведущими региональными державами Большого Востока – Турцией, Ираном и Пакистаном. Хотя, организация и получила второе дыхание в 1995 году с вступлением в ее ряды центральноазиатских государств и Азербайджана. Армянский канал и словом не обмолвился о достигнутом между Азербайджаном и Ираном историческом соглашение, положившим конец устремлениям «партии ястребов» в тегеранской элите и партией грёз Пашиняна развязать в регионе новый пожар этнополитической войны. Вот и еще одна оставшаяся в тени держава – Иран не только безоговорочно признала и поддержала территориальную целостность Азербайджана, но и выступила за скорейшее строительство «Зангезурского коридора». То есть из-под ног армянского реваншизма выбита последняя платформа противодействия новой геополитике. А вместе с ней развеяны и последние сумрачные надежды исправить непоправимое. Армянские СМИ мягко обошли стороной глобальную сделку по новому регионального порядку между Азербайджаном и Ираном, заключенную на полях саммита ОЭС.

Армянский пропагандистский канал сосредоточил свое внимание на другом болезненном для мирового армянства политическом вопросе. Сравнив солидную международную организацию с наркокартелем – фантасмагории армянских агитаторов приходится все больше удивляться, ибо в ОЭС не представлен даже Афганистан – армянские СМИ направили мощь, точнее немощь низкосортной критики на страны-членов ОЭС, представленных в военно-политическом союзе ОДКБ, которое политические аналитики называют пресловутым пророссийским НАТО. Дистрофические институты общественного мнения Армении возмутились очевидной реальностью – формальные союзники Армении по ОДКБ, в частности Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан поздравили Азербайджан с победой во второй карабахской войне. Что нашло отражение в итоговом документе под названием «Ашхабадский консенсус действий». Захлебываясь в собственной злобе и желчи, армянские каналы напомнили своим читателям о еще одной предательской стране – Беларуси, которая намедни велеречиво поздравила Азербайджан и Алиева с исторической победой. Какое же это союзничество?! А вы не союзники, вы самый настоящий наркокартель! Безусловно, идеологи и пропагандисты могли бы воспользоваться более содержательным политическим лексиконом, не прибегая к ненормативной лексика и беспочвенным обвинениям. Спрашивается – какое отношение к наркоторговле имеет один из выдающихся политиков постсоветской эпохи Нурсултан Назарбаев? Или провозглашенный западными изданиями реформатором современности Шавкет Мирзиеев? Чем же заслужил уничижительную критику лидер революции, бывший политзаключенный Садыр Жапаров? А Раиси? Неужели армянская общественность забыла, как несколько недель назад Пашинян искал спасения в объятиях нового президента Ирана?