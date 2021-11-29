В США заблокировали оборонный бюджет: помешала Россия

Республиканцы в американском Сенате заблокировали принятие оборонного бюджета США на следующий год - не было набрано необходимых 60 голосов "за" из 100. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл объяснил этот шаг среди прочего тем, что демократы отказались включить в проект поправки, касающиеся введения обязательных санкций против газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Deutsche Welle.

По мнению противников трубопровода в Сенате, он может нанести вред союзникам США. Макконнелл назвал "Северный поток-2" "газопроводом, который подпитывает вторжение Путина в Европу".

В то же время сенатор-демократ Чак Шумер раскритиковал блокировку проекта оборонного бюджета, назвав действия оппонентов "необъяснимыми и возмутительными". Макконнелл, в свою очередь, обвинил Шумера в задержке принятия поправок и желании "препятствовать дебатам о российской агрессии".

Чтобы вынести проект оборонного бюджета на голосование в Сенате, демократам необходимо заручиться поддержкой большинства республиканцев. При этом относительно "Северного потока-2" нет единства и среди самих представителей Демократической партии.