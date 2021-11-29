В Баку муж убил 23-летнюю жену

В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о том, что тело Ляман Алескеровой, 1998 года рождения, с признаками насилия было обнаружено во дворе жилого дома в поселке Пиршаги.

Проведенным расследованием было установлено, что муж погибшей, Шахрияр Алескеров, 1990 года рождения, во время ссоры нанес Алескеровой многочисленные ножевые ранения.

В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Алескеров задержан.