Существующие вакцины могут быть неэффективны в борьбе с «омикроном»

Эффективность вакцин от коронавируса значительно упадет в связи с появлением нового штамма «омикрон». Об этом заявил исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель, передает Financial Times.

По его словам, имеющиеся сейчас вакцины будут гораздо менее эффективны в отношении штамма «омикрон», пройдут месяцы, прежде чем компании смогут производить в больших масштабах препараты, предназначенные для новых штаммов.

Бансель добавил, что наличие большого количества мутаций в шиповидном белке нового штамма COVID-19 и его быстрое распространение в ЮАР предполагают, что существующие на данный момент вакцины, возможно, потребуется изменить в следующем году.

Как отметил исполнительный директор Moderna, большинство экспертов полагали, что такой сильно мутировавший вариант коронавируса, как «омикрон», не появится еще один или два года.