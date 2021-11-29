Google посвятил дудл выдающемуся математику-азербайджанцу

В комментарии к нему поисковик уточняет, что в этот день, 30 ноября 1964 года, Заде представил «Нечеткие множества» - революционную работу, познакомившую мир с его теорией «нечёткая логика» (fuzzy logic).

Ученый провел и опубликовал такие исследования, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», которые сыграли важную роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Лютфи Заде ушел из жизни 6 сентября 2017 года. Через год на его могиле в Аллее почетного захоронения в Баку был установлен памятник работы Омара Эльдарова.

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