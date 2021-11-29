«Довольно успешно»: «пятерка» и Иран возобновили переговоры

"Мы вернулись в Вену на 7-й раунд переговоров, чтобы вернуть Совместный всеобъемлющий план действий в нужное русло", - написал Мора на своей странице в соцсетях.

В Вене стартовал седьмой раунд переговоров по ядерному соглашению (Совместный всеобъемлющий план действий – СВПД) с участием Ирана и стран - участниц группы "4+1" (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), передает Anadolu.

Он отметил, что работа в этом направлении продолжается и накануне прошли встречи с заместителем МИД Ирана Али Багери Кани, постоянным представителем Китая при венском офисе ООН Чжан Цюнем и постоянным представителем России при венском офисе ООН Михаилом Ульяновым.

Отмечается, что после заседания состоятся встречи с представителями Европы и США.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем Twitter: "Участники договорились о дальнейших немедленных шагах в ходе седьмого раунда переговоров, который начался довольно успешно".

Шестой раунд переговоров в Вене состоялся 20 июня, однако переговоры были приостановлены в связи со сменой власти в Иране.