«Омикрон» поразил и нефтяной рынок: черное золото рекордно падает

Нефть марки Brent в ходе торгов 30 ноября подешевела почти на 2%, опустившись ниже $71 за баррель впервые с 1 сентября.

По состоянию на утро вторника январские фьючерсы Brent на бирже ICE стоят $70,91 (–2,48%). Цена нефти WTI снизилась до $67,9 (–0,33%).

Нефть Brent дешевеет уже несколько недель подряд. Такое длительное падение стоимости наблюдается впервые с марта 2020 года. Котировки падают из-за нового штамма коронавируса. Если «омикрон» окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит, неизбежно снизится спрос на энергоносители.