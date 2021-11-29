В Турции задержали гюленистов
В Турции по подозрению в причастности к деятельности террористической организации FETO задержаны по меньшей мере 134 человека, передает TRT Haber.
Отмечается, что задержания прошли в пяти районах Стамбула и Анкары.
В Турции по подозрению в причастности к деятельности террористической организации FETO задержаны по меньшей мере 134 человека, передает TRT Haber.
Отмечается, что задержания прошли в пяти районах Стамбула и Анкары.
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