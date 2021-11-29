Киев о попытках госпереворота

Служба безопасности Украины (СБУ) в этом году открыла 45 уголовных дел, касающихся подготовки к государственному перевороту. Об этом сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает ТАСС.

«С начала 2021 года только по материалам департамента кибербезопасности СБУ было открыто 45 производств по статье о подготовке к захвату государственной власти, предъявлено 34 обвинения, вынесено около 30 приговоров суда», - сказал Витюк.

При этом, по мнению руководителя СБУ, главная угроза исходит от России. Витюк отметил, что СБУ постоянно работает над выявлением российских агентов в украинской власти. «За девять месяцев текущего года агентов российского влияния было выявлено более 50. Но с точки зрения оперативной и контрразведывательной нецелесообразно указывать на какие-то органы, где могут находиться шпионы», - сказал он.