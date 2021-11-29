Русскоязычные школы в Таджикистане дорого обошлись Москве

По словам Оверчука, Россия рассчитывает, что строительство и оснащение пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане будет завершено вовремя, а первых учеников учебные заведения примут 1 сентября 2022 года.

Российская делегация проводит серию переговоров в Таджикистане, в ходе которых подписано соглашение об образовании, обеспечивающее возможность российским педагогам преподавать в Таджикистане.

Россия потратит до $150 млн на строительство русскоязычных школ в Таджикистане. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, передает Sputnik.

Сообщается, что образовательные учреждения появятся в столице Таджикистана Душанбе, а также в городах Куляб, Бохтар, Турсун-Заде и Худжанд. Каждая из школ сможет принять до 1 200 учеников, а преподавательский состав будет состоять из российских и таджикистанских учителей.

Оверчук отметил, что учебная программа адаптируется под потребности Таджикистана, однако это будет российская программа.

"Главное, что будет качественное образование", - отметил он.