Донорство в современной трансплантологии: верхний возрастной лимит стирается

Как известно, проблема донорства остро стоит в современной трансплантологии. Если до недавнего времени допустимый возрастной диапазон для живых доноров определялся в пределах 18 - 65 лет, то сейчас к верхней возрастной границе относятся сугубо индивидуально. Таких доноров называют в современной медицине «маргинальными донорами».

- Как у нас решаются вопросы донорства, в особенности с возрастной категорией доноров?

- Как известно, пока что в Азербайджане органы для трансплантации берутся только у живых людей на добровольной основе и в большинстве случаев у близких родственников. Доноры по медицинским и этико-легальным соображениям должны быть совершенно здоровыми людьми. То есть после трансплантации органа или части органа донор должен вернуться к нормальной, совершенно здоровой жизни. Если классически возрастной лимит определялся для донора в пределах 18 - 65 лет, то сейчас верхняя граница достаточно индивидуальна.

- Сколько в вашей практике было лет самому молодому и самому пожилому донору?

- Как вы знаете, наш Центр почечных заболеваний и трансплантологии является ведущей клиникой по пересадке почек. Самым пожилым донором была женщина 78 лет, а самым молодым – парень 28 лет. Моя личная точка зрения: если донор по всем жизненно важным показателям здоров, то верхний возрастной предел не имеет значения. Ведь мы скрупулёзно проверяем все органы и ткани как донора, так и реципиента.