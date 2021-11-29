Икрам Нур, автор haqqin.az 11:57

Иранские силы правопорядка разогнали протестующих в Исфахане. По официальным данным, в «беспорядках» участвовали от 2 до 3 тысяч человек. Некоторые применяли камни, ножи и пиротехнику. 67 человек задержаны, пострадали несколько сотрудников иранских сил безопасности. Погибших нет. Два человека госпитализированы. Протест в Исфахане, участники которого на массовых акциях пели об «оживляющей реке», о своей земле и об украденной воде, протест, к которому присоединились фермеры провинций Лурестан и Бахтиари – мирным оставался недолго. Иранские силы безопасности вопреки всем прогнозам решились на его подавление, сначала поджигая палатки протестующих в пересохшем русле реки Зайандех-Руд, а потом разгоняя участников акции слезоточивым газом.

Ибрагим Раиси совершенно не собирался жестко давить протесты. Ведь они и близко не носили политического характера, а их участники – фермеры, люди земли и труда, мирно просившие власти решить сложные проблемы, ставящие их на грань выживания. Гасить такой протест силовыми методами – это даже не играть с огнем, это танцевать на пороховой бочке с зажженным факелом, взрывать не только несколько провинций, но и страну целиком. Тем более, что протесты в Исфахане были самыми продуманными за последние десятилетия. Они проходили в устье «умершей реки», вдали от городской инфраструктуры. И если даже в числе протестующих были радикальные антиправительственные элементы, а они обязательно были, то устроить массовые погромы магазинов, банков, государственных учреждений и полицейских участков они явно бы не смогли. К тому же, у Раиси и его команды был неотразимый козырь – перенаправление вод исфаханских рек в Йезд начался при президенте-либерале Хатами (1997-2005 годы), а впоследствии поддерживался промышленными «королями» клана Рафсанджани, теми, кто финансировал избирательные кампании и самого Хатами, и Хасана Рухани. Ибрагим Раиси в этом вопросе вообще был полностью «в белом»: «Это либералы и реформаторы создали эту проблему, а мы делаем все, чтобы ее решить».

Примерно так он, собственно, и сделал, когда 21 ноября заявил, что «Решение проблемы нехватки воды не ограничивается Министерством энергетики. Все учреждения, путем сотрудничества и консенсуса, должны найти решение проблемы засухи». Ничто, как говорится, не предвещало, требования протестующих были призваны законными – но внезапно начался разгон протеста. Причем, с нотками сакрально-религиозных мотивов: сжигание палаток протестующих —повторение тактики «ихрак», предназначенной для «террора против врага» и применявшейся арабскими захватчиками Ирана в VII веке. А в целом - осада шиитского пророка имама Хусейна в Кербеле, когда ему сначала перекрыли доступ к воде, а потом убили. Иранцы очень внимательны к таким знакам, и тут же выстраивают массу мистических и конспирологических теорий по данному поводу. Мистика – мистикой, конспирология – конспирологией, но интересно другое: а кто вообще отдал приказ на разгон протеста, который ничем Раиси не угрожал? И вот тут начинается самое интересное. Губернатор Исфахана Реза Мортазави, без которого полиция и двинуться не могла, представляет «ястребов» Корпуса стражей исламской революции, которые критиковали Ибрагима Раиси за «уступчивость» в вопросе ирано-азербайджанских отношений и «отказ от активной внешней политики» на Южном Кавказе и в Афганистане.