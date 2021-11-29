Барбадос стал республикой, а Рианна - первым национальным героем

Барбадос 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под власти британской монархии, передает Reuters. Сегодня в должность вступила первый избранный президент Барбадоса Сандра Мэйсон. На церемонии инаугурации присутствовал наследник британского престола принц Чарльз.

Карибское островное государство Барбадос, чье население сейчас насчитывает около 300 тыс. человек, с XVII века находилось под властью британской короны. В 1966 году Барбадос получил государственную независимость от Великобритании, однако остался членом Британского содружества наций. Формальным главой государства, как и в ряде других бывших колоний, оставался монарх Великобритании, назначавший своего представителя — генерал-губернатора.

В сентябре 2020 года власти Барбадоса приняли решение окончательно отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение британской королеве. «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое», — говорилось в заявлении правительства страны.

Букингемский дворец не стал возражать против этого решения, заявив, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.

Первым президентом Барбадоса стала последняя генерал-губернатор Сандра Мейсон, она была избрана парламентом страны в октябре 2021 года. Должность представителя британской королевы Мейсон занимала с 2017 года.

Одним из первых решений властей Барбадоса после окончательного выхода из-под власти британской монархии стало объявление «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове.