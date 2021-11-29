Военный вертолет Государственной пограничной службы разбился сегодня утром при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хызинского района. Об этом говорится в совместном заявлении Государственной пограничной службы и Генпрокуратуры.

В результате аварии есть погибшие и раненые. Руководство Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры находится на месте происшествия. В связи с инцидентом проводятся совместные следственные мероприятия.