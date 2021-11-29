Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с директором департамента операций и чрезвычайных ситуаций Генерального штаба международной организации по миграции (МОМ) в Женеве Джеффри Майклом Лабовицем.

В ходе встречи было отмечено, что президент Ильхам Алиев определил решение проблем беженцев и вынужденных переселенцев как одно из приоритетных направлений социальной политики. Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание решению образовательных, медицинских и других гуманитарных проблем этой категории людей.

Деятельность учреждений ООН в Азербайджане была оценена положительно. Ровшан Рзаев подчеркнул, что Азербайджан, избавившись осенью прошлого года от оккупации Арменией своих территорий, таким образом выполнил и известные резолюции ООН. Было отмечено, что для обеспечения безопасного, добровольного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края необходимо очистить освобожденные территории от мин и взрывчатых веществ.

Джеффри Майкл Лабовиц поблагодарил за теплый прием и рассказал о возможностях сотрудничества представленной им структуры с Азербайджаном. Состоялся обмен мнениями по совместным проектам с МОМ, в частности деятельности по поддержке занятости вынужденных переселенцев.