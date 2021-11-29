В целях предотвращения распространения в Азербайджане вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), представляющего серьезную угрозу для здоровья человека, и повышения осведомленности общества о здоровом и безопасном образе жизни, с 22 ноября Республиканский центр борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения проводит «Европейскую неделю тестирования на ВИЧ».

Для тестирования выборочно отобраны ряд высших учебных заведений и колледжей. На сегодняшний день сотрудниками Центра борьбы со СПИДом в Азербайджанском архитектурно-строительном университете, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Сумгаитском центре ASAN xidmət, Сумгаитском государственном техническом колледже при Сумгаитском государственном университете, Шекинском медицинском колледже и Ленкоранском городском профессионально-техническом лицее были проведены информационно-просветительские работы и тестирование.

В университетах и колледжах специалисты Центра борьбы со СПИДом прочитали студентам лекции по профилактике ВИЧ-инфекции и представили подробную информацию об истории болезни, путях заражения, профилактике, обследовании и лечении. Были даны ответы на вопросы студентов и предоставлена возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Помимо этого, розданы информационные материалы по проблеме ВИЧ/СПИДа (брошюры и буклеты). Мероприятия организованы в соответствии с требованиями карантинного периода при пандемии COVID-19 (соблюдение социальной дистанции и использование медицинских масок).

Информационно-просветительские мероприятия продолжатся и после 1 декабря - Всемирного дня борьбы со СПИДом в Баку и Сумгаите, а также в густонаселенных регионах Азербайджана.