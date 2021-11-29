Как часто придется вакцинироваться от COVID-19?

По мнению специалистов, имеющиеся в данный момент вакцины в скором времени, скорее всего, будут модернизированы в соответствии с появлением новых штаммов коронавируса.

Так называемые бустерные прививки от коронавируса считаются сегодня необходимыми, поскольку со временем количество антител в крови вакцинированного человека уменьшается. В случае с мРНК-вакцинами, к которым относятся, например, BioNTech/Pfizer и Moderna, это происходит, как правило, через полгода после полной иммунизации. После использования других вакцин, которые требовали только одной прививки, например, Johnson&Johnson, немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендует делать бустерную прививку еще раньше, передает DW.

Интерес представляет исследование, проведенное специалистами из Сингапура. Там обнаружили 58 сотрудников системы здравоохранения, которые сталкивались с высоким риском заразиться коронавирусной инфекцией, однако ни разу так и не заболели, что было подтверждено неоднократными тестами на COVID-19.

Отмечается, что исследователи определили их как группу серонегативных – имеющих большее количество Т-клеток памяти. Именно Т-клетки предотвращают размножение вируса в организме и инфицирование других здоровых клеток.

У всех 58 участников исследования был зафиксирован повышенный уровень протеина IFl27, символизирующий самые ранние этапы инфицирования коронавирусной инфекцией.

Возможно, в этом случае именно Т-клетки способствовали тому, что коронавирус был преодолен уже на ранней стадии. Однако исследователи так и не смогли выяснить, откуда у этих сотрудников такой высокий уровень Т-клеток в крови.

Ученые рассчитывают, что в случае повторного столкновения с COVID-19 иммунная система будет более эффективно реагировать на инфекцию, а в конечном итоге это будет способствовать формированию коллективного иммунитета.