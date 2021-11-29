Суд ООН огласит решение по иску Баку против Еревана 7 декабря

Международный суд ООН в Гааге огласит свое решению по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 7 декабря, говорится в сообщении международного учреждения.

В информации на сайте суда отмечается, что постановление огласит председатель суда Джоан Э.Донахью. В связи с пандемией в зале заседания будут присутствовать только члены суда и представители государств-участников этого дела.

Азербайджан 24 сентября подал иск на Армению. В своем иске Азербайджан заявил, что «Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения».

В октябре в Международном суде ООН состоялись двухдневные слушания по иску Азербайджана против Армении в связи с нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.