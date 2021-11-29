В Раде предложили перенести площадку для переговоров по Донбассу в Турцию

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко предложила на своей странице в Facebook перенести переговорную площадку по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска в Турцию.

«Безусловно, мы приветствуем все шаги наших партнеров относительно призывов России к здравому смыслу и давлению с требованием прекращения эскалации в Донбассе и в Крыму», — отметила она.

По словам Геращенко, минская площадка может быть перенесена в Турцию, однако это следует сначала обсудить в «нормандском формате».

Это сообщение прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать посредником между РФ и Украиной.