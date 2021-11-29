Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут по плану, несмотря на распространение нового омикрон-штамма коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает Прайм.

"Что касается влияния штамма "омикрон" на зимние Олимпийские игры, я думаю, что оно определенно принесет некоторые вызовы в области профилактики и контроля, однако благодаря опыту Китая в области предотвращения распространения и борьбы с COVID-19 я полностью уверен, что зимние Олимпийские игры будут успешно проведены в соответствии с графиком", — подчеркнул дипломат.

При этом в китайском МИДе отмечают, что ситуация может повлиять на антиковидные меры во время Игр.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля следующего года.