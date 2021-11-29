Масштабные работы «Азеришыг» в южном регионе Азербайджана видео
ОАО «Азеришыг» продолжает реконструкцию электрораспределительной сети в южном регионе Азербайджана. Эти работы проводятся в основном на труднопроходимых горных и лесных территориях, в населенных пунктах, расположенных в местах со сложным рельефом.
По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», отремонтированы линии электропередач и энергоцентры 13 расположенных в сложной горной местности населенных пунктов Ярдымлы, где проживает около 1 200 абонентов. Линии электропередач перенесены со сложных горных перевалов и лесных массивов и проложены в основном по обочинам дорог и на открытых площадках. Реконструирована воздушная линия мощностью 10 кВ протяженностью 43,2 км. В селе Пештасар в соответствии с современными требованиями проложена сеть мощностью 0,4 кВ. Завершены работы по установке счетчиков, и 72 абонента села Пештасар обеспечены качественной и устойчивой электроэнергией.
Работы по реконструкции проведены и в Астаринском районе. Выполнено 60% работ по капитальному ремонту воздушной линии «Субсовхоз» протяженностью 12,6 км, источником которой является подстанция «Лаваин» мощностью 35/10/6 кВ. Созданы еще 7 энергоцентров и установлены современные комплекты трансформаторов. Данная воздушная линия обслуживает в целом 1 115 абонентов в селах Тулакювен, Тезекенд, Ашагы Шаматюк и поселка Киджабе. В рамках работ по реконструкции в поселке Киджабе полностью отремонтирована электросеть.
Также модернизируется электросеть в Лерикском районе. Проводится реконструкция введенной в эксплуатацию в 1960 году воздушной линии №3 мощностью 10 кВ и протяженностью 90 км подстанции «Лерик». За короткий срок уже сдано в эксплуатацию около 20 км воздушных линий. Данная территория охватывает 8 сел и около 1 500 абонентов. Воздушная линия мощностью 10 кВ и протяженностью около 90 км обслуживает около 3 000 абонентов, более 100 нежилых групп и торговых объектов.
Все работы по реконструкции, строительству, ремонту проводятся поэтапно и в соответствии с планом.
Представляем видеорепортаж пресс-службы ОАО «Азеришыг».