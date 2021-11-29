Лавров: каждому школьнику известно, что США окружили Россию военными базами

«То, что нас обвиняют в учениях, проводимых ВС России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что США обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны. И тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия», - сказал глава ведомства.

«Соединенные Штаты Америки окружили Россию своими военными базами и постоянно нагнетают истерию у наших границ». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он также отметил, что голословные заявления западных партнеров «сыплются как из рога изобилия», но ни одного доказательства представлено не было.

«Попытка Запада сохранить свою гегемонию любой ценой противоречит объективному ходу истории, потому что есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть центры роста и в Африке, и в странах Латинской Америки и Азии. Формируется многополярный миропорядок, где будут несколько центров экономического роста, политического влияния. И не учитывать эту объективную тенденцию означает идти против естественного хода истории», - подчеркнул Лавров.