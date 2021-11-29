В Швейцарии рассказали, как спасти Землю
Гипотетическим потребителям будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год, говорится в отчете Credit Suisse об «ответственном образе жизни».
Как отмечают авторы отчета, образ жизни людей сопровождается высокими выбросами СО2. При этом самый большой выброс СО2 приходится на граждан богатых стран. Выброс СО2 от домохозяйства в развитых странах составляет 130 тонн СО2 в год, а в среднем в мире - 3,4 тонны в год.
Аналитики рассмотрели все сферы образа жизни людей: еда, путешествия, одежда, развлечения, домашняя техника, фитнес и предположили, как будут меняться привычки людей в будущем ради сохранения климата.
Предполагается, что человеку придется отказаться от мяса в пользу употребления дважды в неделю курицы и морепродуктов. Если говорить о напитках, то пиво, кофе и молоко употреблять будет нежелательно, остается вино и диетическая содовая.
В фитнес можно ходить три раза в неделю на тридцать минут, час в день смотреть телевизор, не тратить время на видеоигры, письменный стол можно использовать 8 часов в день, ноутбук - 1 час, заряжать смартфон - 1 час.
Кроме того, придется скорректировать домашние привычки. Стиральную машинку надо использовать раз в неделю, душ - три раза в неделю по восемь минут, ванну принимать раз в неделю, смывать туалет дважды в день. Также всего раз в неделю можно использовать посудомоечную машинку и три раза в неделю духовку.
Что касается одежды, то потребителю будущего надо стать аскетичным: две пары джинсов на год, три рубашки и пять футболок. На пиджаки и костюмы лимита выбросов СО2 уже не хватит.