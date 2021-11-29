В Швейцарии рассказали, как спасти Землю

Гипотетическим потребителям будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год, говорится в отчете Credit Suisse об «ответственном образе жизни».

Как отмечают авторы отчета, образ жизни людей сопровождается высокими выбросами СО2. При этом самый большой выброс СО2 приходится на граждан богатых стран. Выброс СО2 от домохозяйства в развитых странах составляет 130 тонн СО2 в год, а в среднем в мире - 3,4 тонны в год.

Аналитики рассмотрели все сферы образа жизни людей: еда, путешествия, одежда, развлечения, домашняя техника, фитнес и предположили, как будут меняться привычки людей в будущем ради сохранения климата.