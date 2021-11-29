Минобороны Турции рассказало о провокациях Греции

В ноябре текущего года Вооруженными силами Турции проведена 61 операция, нейтрализовано 169 террористов. Число боевиков, нейтрализованных с начала года, достигло 2 529, передает Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Согласно данным ведомства, в течение ноября турецкими силовиками задержано 756 нарушителей границы, в том числе 51 террорист. Также была предотвращена попытка проникновения в страну 24 118 нарушителей.

С начала 2021 года ВМС и ВВС Греции совершили 2 321 провокацию в районе демилитаризованных островов, говорится в сообщении.