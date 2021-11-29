В Москве сожалеют об отказе Грузии участвовать в формате «3+3»

В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в России Кристиной Марти Ланг, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин выразил сожаление в связи с отказом Грузии участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран-Турция), передает Спутник Грузия.

"Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма "3+3" (Азербайджан-Армения-Грузия + Россия-Иран-Турция). При этом мы готовы обсуждать все проблемные вопросы и искать объединяющие темы, стыковать интересы в экономике, гуманитарной сфере, несмотря на все имеющиеся противоречия", – подчеркнул Карасин.

В ходе переговоров была еще раз подчеркнута важность Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.