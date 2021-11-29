МИД Азербайджана соболезнует Турции

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в результате урагана в Стамбуле.

«Мы глубоко опечалены тем, что ураган в братском турецком городе Стамбуле привел к гибели людей, ранениям и разрушениям. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших в результате стихийного бедствия и желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

Напомним, в Стамбуле второй день подряд бушует сильный ураган, в результате которого шесть человек погибли, десятки получили ранения.