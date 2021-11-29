Министр оборонного производства Пакистана на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 ноября принял министра оборонного производства Пакистана Зубайду Джалал.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 ноября принял министра оборонного производства Пакистана Зубайду Джалал.
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