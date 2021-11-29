Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:29

В понедельник, 29 ноября, в австрийской столице стартовал седьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Эксперты отмечают, что нынешние консультации могут быть осложнены тем, что Тегеран теперь настаивает, чтобы на переговорах в первую очередь обсуждалась отмена американских санкций. Однако в США ранее заявляли, что не собираются идти на уступки. Вена, ноябрь 2021, седьмой раунд переговоров по спасению, именно так, а не иначе, ядерной сделки с Ираном. Устойчивое чувство дежавю: США угрожает новыми санкциями, европейцы умоляют и подталкивают обе стороны, Израиль грозит войной, Иран затягивает диалог и ускоряет обогащение урана. Кругом атмосфера недоверия, завышенных ожиданий и пессимистичных заявлений с проблесками надежды.

Все это уже было тогда, в 2015, когда сделка все же состоялась. Но 2021 – не 2015. Сделки ради сделки не будет. Ни администрация Байдена, ни Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не горят желанием вернуться к тому, что уже было подписано. Официальные лица - что в США, что в Иране - заверяют остальной мир о «серьезности» своих намерений на предстоящих переговорах – но одновременно выдвигают друг другу неприемлемые требования. Тегеран требует безоговорочной отмены всех санкций, введенных против него Америкой и Европейским союзом, начиная с 2017-го года. В том числе и тех, которые не связаны с его ядерной программой. Более того, он требует гарантий того, что Соединенные Штаты в один не прекрасный для Ирана день не выйдут из сделки, если она будет заключена. Чего ему никто, естественно, обещать не может. Это та цена, по заявлению Али Багери Кани, главного иранского переговорщика в Вене и родственника Верховного лидера, которую «Запад должен заплатить за то, что он не выполнил условий сделки».

США же настаивают на том, что сначала – сделка, потом – частичное снятие санкций. А после этого – новый этап переговоров по региональной политике Ирана и его ракетной программе. На что, в свою очередь, не пойдет ни Верховный лидер, ни руководство Ирана. Если, конечно, им внезапно не приспичит совершить акт политического суицида. При таких исходных данных механическое возвращение сторон к Венским соглашениям 2015 года выглядит и невероятным, и недостаточным, как бы не уверяли нас в обратном записные оптимисты. А потому в кейсе Вашингтона – лишь та самая «частичная сделка», которая, как американцы совсем недавно убеждали Израиль, была лишь одной из идей, высказанных в ходе мозгового штурма. Проблема американцев в том, что ядерная сделка с Ираном совершенно не решает их региональных проблем, связанных с этой страной. Этого не понял Барак Обама, но это прекрасно понял Трамп, а сейчас это дошло и до нынешней администрации Белого дома. Им стало понятно, что договариваться с Тегераном только о ядерной программе недостаточно – это рубить хвост кошке по частям, не решая кардинально проблему ирано-американского противостояния, а растягивая ее на неопределенный срок. Поэтому Трамп-то ушел, а трампизм в иранском кейсе США остался.