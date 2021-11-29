Новый штамм COVID-19 «омикрон» выявлен уже почти в 20 странах и регионах мира, количество новых случаев продолжает расти, передает CNN.

Отмечается, что за последние 24 часа первые случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции. Ранее случаи заболевания новым штаммом уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, Китае Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать «омикрон» более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.