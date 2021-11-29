Рейды МВД в автобусах: водители оказались под воздействием наркотиков видео
В целях предотвращения широкомасштабного распространения пандемии коронавируса сотрудники соответствующих главных управлений и управлений МВД Азербайджана провели рейды на пассажирских автобусах, следующих в направлении Баку из Сумгаита, а также из сел и поселков Апшеронского района.
К рейду были привлечены сотрудники ведомства в гражданской одежде, чтобы выявить водителей и пассажиров, использующих защитные маски только при появлении полиции, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В ходе проверок автобусов, следующих из Сумгаита в Баку, полицейские в гражданской одежде выявили лиц, которые не использовали маски, находясь в салоне транспортного средства. В отношении таких пассажиров приняты административные меры. В автобусах, следовавших из города Хырдалан в направлении столицы, также были выявлены водители и пассажиры, не соблюдавшие санитарно-карантинные правила.
При проведении контрольно-профилактических мероприятий в пассажирских автобусах, следующих по маршруту №567 из поселка Гобу в направлении Баку, выяснилось, что водителями и пассажирами не соблюдались правила пандемии. Также установлено, что несколько водителей занимались перевозкой пассажиров, не пройдя вакцинацию от коронавируса. Установлено, что водители трех автобусов, следовавших по этой линии, управляли транспортным средством под воздействием наркотических средств. Автобусы, которыми управляли эти водители, были сняты с линии, сами они задержаны и доставлены в полицейский участок Гобу.