В целях предотвращения широкомасштабного распространения пандемии коронавируса сотрудники соответствующих главных управлений и управлений МВД Азербайджана провели рейды на пассажирских автобусах, следующих в направлении Баку из Сумгаита, а также из сел и поселков Апшеронского района.

К рейду были привлечены сотрудники ведомства в гражданской одежде, чтобы выявить водителей и пассажиров, использующих защитные маски только при появлении полиции, говорится в сообщении пресс-службы МВД.