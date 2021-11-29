Фуад Мурадов в гостях у писателя Евдаева в США

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на мероприятии, проведенном с представителями азербайджанской общины в американском штате Флорида в честь Дня Победы, встретился с нашим соотечественником Нобертом Евдаевым, более 30 лет проживающим в США.

Председатель госкомитета поблагодарил поэта, писателя, художника, журналиста, автора ряда научных работ, учредителя ежемесячного журнала общины горских евреев в США “Новый рубеж” Ноберта Евдаева за плодотворную деятельность в целях солидарности азербайджанцев мира и пропаганде азербайджанской культуры и подарил ему книгу “Aзербайджанские ковры – карабахская группа” и национальный ковер.

Ноберт Евдаев, в свою очередь, выразил признательность за проявленное внимание, подчеркнув, что испытывает гордость от того, что представляет Азербайджан. Hаш соотечественник подарил председателю комитета книгу и прочитал отрывок из своего стихотворения.

Отметим, что уроженец Баку Ноберт Евдаев с 1989 года проживает в США. Oн организовал ряд мероприятий для пропаганды азербайджанской культуры в Америке. Pаспоряжением президента Ильхама Алиева от 13 марта 2006 года Евдаев награжден медалью "Tерегги".