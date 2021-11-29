За год от мин в Карабахе погибли 24 гражданских лица

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - в результате подрыва на минах погибли 24, ранения получили 49 гражданских лиц, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Минные поля являются одной из проблем на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. С 10 ноября 2020 года на минах, заложенных Арменией в период оккупации азербайджанских территорий, подорвались и погибли свыше 180 военных и гражданских лиц Азербайджана.