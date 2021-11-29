Минздрав, TƏBİB и Госагентство по медстрахованию обратились к населению Азербайджана в связи с «омикроном»

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространили совместное заявление.

В заявлении трех структур говорится, что в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

Новый вариант коронавируса (омикрон-штамм), появившийся в последнее время в результате мутаций коронавирусов, в Азербайджане, как и во всем мире, вызывают серьезную обеспокоенность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный 24 ноября, имеет более высокий уровень повторного заражения, чем предыдущие мутации, и общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса «омикрон», оценивается как очень высокий.

Ожидается, что информация о заразности и потенциале к распространению новой мутации станет известна в ближайшие дни.

До сведения граждан доводится, что с целью сохранения контроля над эпидемической ситуацией в Азербайджане органы здравоохранения республики отслеживают опыт стран мира по борьбе с мутациями коронавируса, в частности с омикрон-штаммом.