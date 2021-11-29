Синоптики предупредили население Азербайджана

«В ноябре 2021 года наблюдались и более сильные ветры», - заявила haqqin.az глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Тагиева предупредила, чтобы граждане были особенно осторожны в связи с меняющимися погодными условиями.

«Как всегда, в очень ветреную погоду населению рекомендуется быть осторожнее», - сказала она.

Глава службы отметила, что резкие колебания атмосферного давления сегодня и завтра могут негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.

«Ожидается, что осадки начнутся в северных и западных регионах с 1 декабря. В некоторых регионах они будут интенсивными, снег в горах и предгорьях постепенно прекратится во второй половине дня 2 декабря», - прогнозирует Тагиева.