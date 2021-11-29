В Турции повышен уровень опасности из-за штормового ветра

Турецкая метеорологическая служба из-за ливней и штормового ветра объявила о повышенном уровне опасности в 67 из 81 провинции страны, передает Daily Sabah.

Сообщается, что сильный ветер ожидается в районах, расположенных на побережье Черного моря, Эгейского моря и Средиземного моря. Метеорологи предупреждают об угрозе срыва крыш, падения деревьев. Согласно прогнозам, в эпицентре шторма окажется остров Мармара в Мраморном море, где скорость порывов ветра будет достигать 100 км/ч. На западе Турции сильнее всего из-за непогоды пострадал Стамбул. Ветер опрокинул несколько грузовых машин, сорваны крыши зданий, обрушилась часовая башня, затоплены автотрассы. Местные власти приняли решение о закрытии школ.

По последним данным, из-за шторма в Турции погибли семь человек.