Трансгендер стала министром в Швеции

Женщина-трансгендер Лина Аксельссон Килблом получила пост министра высшего образования и науки в новом правительстве Швеции. Это первый подобный случай в истории страны, сообщает портал Nordic News.

Накануне Риксдаг (шведский однопалатный парламент) во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. Она стала первой женщиной в Швеции, занявшей эту должность.

30 ноября Андерссон объявила состав нового правительства. По сообщениям СМИ, на министерский пост впервые был назначен трансгендер – должность министра высшего образования и науки получила Лина Аксельссон Килблом. Ей 51 год, в конце 1990-х она прошла операцию по смене пола.