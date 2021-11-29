Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с крушением армейского вертолета. Об этом он написал в своем Twitter.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью азербайджанских братьев во время крушения армейского вертолета, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написал глава МИД Турции.

Напомним, что военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился 30 ноября утром при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе. В результате трагедии погибли 14 военных.