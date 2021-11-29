Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с крушением армейского вертолета. Об этом он написал в своем Twitter.
«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью азербайджанских братьев во время крушения армейского вертолета, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - написал глава МИД Турции.
Напомним, что военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился 30 ноября утром при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе. В результате трагедии погибли 14 военных.
Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman #Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağolsun.🇹🇷🇦🇿 #TekMilletİkiDevlet— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 30, 2021